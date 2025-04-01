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Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

First News Media09:11 - Сегодня
Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения «флага» уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны.

Вслед за этим незамедлительно начались контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел двух стран.

Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и немедленно удалила ее.

В письме, направленном от имени руководителя Администрации президента Германии, принесены извинения за произошедший инцидент, и дано согласие на распространение письма в средствах массовой информации.

Представляем письмо руководителя Администрации президента ФРГ, госсекретаря Дёрте Дингер, адресованное помощнику Президента Азербайджана – заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмету Гаджиеву:

«Уважаемый Хикмет Гаджиев.

В социальных сетях Федерального Президента в течение короткого времени были опубликованы неправильное изображение флага и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана. Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена.

Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане.

Предстоящий визит Федерального Президента призван укрепить азербайджано-германское партнерство и поддержать текущий мирный процесс в регионе».

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