1 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря по экономическим и глобальным вопросам Европейской службы внешних действий Саймоном Мордью и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС), а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области экономики, торговли, энергетической безопасности, зеленой энергии, гуманитарной сфере и др. В частности, было доведено до внимания, что крупные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, в области энергетики, играют важную роль в энергоснабжении и безопасности Европы, подчеркнута важность продолжения сотрудничества по традиционным источникам энергии и в области альтернативной энергетики.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, отметив, что на освобожденных нашей страной территориях в настоящее время осуществляются масштабные строительно-восстановительные работы, а также меры по гуманитарному разминированию.

Были затронуты вопросы сотрудничества с Европейским Союзом в области разминирования и определения судеб пропавших без вести лиц.

Несмотря на продвижки в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, сохранение территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении и стремительная милитаризация этой страны представляют угрозу продвижению мирной повестки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.