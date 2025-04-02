СМИ: Войска Пакистана вошли в зону Кашмира

Пакистанские войска во вторник вошли в секторе Пунч в союзной территории Джамму и Кашмир и открыли огонь вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира.

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на представителя ВС Индии.

По словам представителя ВС Индии на неспровоцированное вторжение индийские военнослужащие «дали эффективный, контролируемый и выверенный ответ». «Ситуация находится под контролем и тщательно отслеживается. Индийская армия вновь заявляет о важности соблюдения принципов взаимопонимания, достигнутого в 2021 году между представителями ВС Индии и Пакистана, для поддержания мира вдоль линии контроля», - подчеркнул представитель армии.

Кашмир остается предметом непрекращающегося острого спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля, вдоль которой Индия и Пакистан соблюдают режим о прекращении огня.

Источник: ТАСС