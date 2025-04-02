Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

2 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер посетили Шехидляр хиябаны.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем высокому гостю и его супруге, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Источник: АЗЕРТАДЖ