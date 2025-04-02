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Исторический шаг к Великой Победе: Азербайджан отмечает годовщину апрельских боев

Фарида Багирова10:30 - Сегодня
Исторический шаг к Великой Победе: Азербайджан отмечает годовщину апрельских боев

Сегодня девятая годовщина исторических апрельских боев, предвестника Великой Победы за восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана.

Сражения 2-5 апреля 2016 года стали своего рода знамением Победы в 44-дневной Отечественной войне, навечно вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана.

Успешная контрнаступательная операция, проведенная в ответ на последовательные провокации армянских вооруженных сил на линии соприкосновения войск, ставила целью устранение угрозы, исходившей от армянских вооруженных сил населенным пунктам на линии соприкосновения войск.

Эскалация началась 2 апреля, когда армянская сторона участила обстрелы с позиций, расположенных на оккупированных территориях, нанеся удары из тяжелой артиллерии и крупнокалиберного оружия по позициям Вооруженных сил Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск, а также по гражданскому населению близлежащих территорий. Жертвами обстрелов мирных азербайджанских сел стали 6 человек, среди которых были и дети, 33 человека получили тяжелые ранения.

В целях пресечения интенсивных армянских провокаций и обеспечения безопасности гражданского населения Азербайджанская армия за короткое время предприняла стремительное контрнаступление. Были установлены координаты врага на передовой и в углублении, уничтожена живая сила и боевая техника армянской армии. Наиболее напряженными направлениями фронта были Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули.

Установив вражеские силы, сосредоточенные на передовой и в углублении, наши подразделения точечными ударами разгромили резервные силы, которые армяне пытались задействовать сразу из нескольких населенных пунктов.

В результате сокрушительных ударов по огневым точкам и артиллерийским установкам неприятеля, а также мер, предпринятых нашими разведгруппами для защиты от вражеской угрозы, на территориях вокруг села Талыш, Геранбойского района и города Нафталан (в северном направлении), а также в городе Горадиз и некоторых сел вдоль реки Араз (в южном направлении), была освобождена высота Лелетепе и стратегически важные территории вокруг нее.

Освобождение от оккупации высоты в направлении села Талыш позволило устранить угрозу городу Нафталан. Освобождение имевшей особое стратегическое значение высоты Лелетепе позволило усилить защиту города Горадиз и в целом, контролировать обширную территорию в направлении Физулинского района. Также был обеспечен контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз (ныне – Суговушан). На освобожденных территориях были созданы новые позиции и проведены инженерно-укрепительные работы.

Азербайджанская армия решительными ударами уничтожила до 30 танков, более 25 артиллерийских установок и другую боевую технику противника, ликвидировала 320 вражеских бойцов, более 500 армянских военных было ранено.

Разгромив врага, наша армия деоккупировала и установила оперативный контроль в целом над более 2000 гектаров территорий Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов.

Таким образом, главным результатом «четырехдневной войны» стала деоккупация важных стратегических пунктов и обеспечение безопасности населенных пунктов по нескольким направлениям.

Важнейшее военно-политическое значение апрельских боев состоит в том, что Азербайджанская армия, проводя контрнаступательную операцию с невыгодных позиций, выполнила все поставленные перед ней задачи, заняв стратегически важные территории и изменив конфигурацию на линии фронта.

Говоря о наиболее важных исторических итогах апрельских боев, стоит особо указать, что с освобождением высоты Лелетепе была обеспечена безопасность и устранена опасность для проживания гражданского населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Туда, после восстановительных работ, вернулись азербайджанские вынужденные переселенцы, и тем самым, благодаря апрельской победе был дан старт процессу Великого возвращения.

Апрельская победа имела и неоспоримое морально-психологическое значение. Прежде всего, она подарила нашему народу радость победы, продемонстрировала мощь нашего государства и армии, несокрушимое единство народа и высокий патриотизм. Она стала олицетворением боевого духа азербайджанских солдат и офицеров, единства армии и народа. Весь мир увидел высокий профессионализм и боеготовность нашей армии.

Военные успехи, одержанные в боях с оккупантом, еще больше укрепили волю к окончательной Победе над врагом и твердую убежденность в скором освобождении оккупированных земель.

«Апрельские бои – наша славная военная победа, победа, демонстрирующая мощь нашего государства, народа, армии. […] Апрельские бои – я и раньше говорил это – должны быть внесены в военные учебники. Как с точки зрения профессионализма, так и патриотического духа апрельские бои еще раз показали, что азербайджанский народ является героическим народом. Они еще раз продемонстрировали, что мы не смиримся с этой ситуацией. Показали, что единство народа и власти сегодня обеспечивается в Азербайджане на высоком уровне, крепнет. Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта как всегда является для нас первостепенным, приоритетным вопросом», - эти слова Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наиболее полно выражают значение этой победы для нашего государства, армии и народа.

С другой стороны, сокрушительное поражение Армении разбило в пух и прах годами насаждаемый армянством стереотип о якобы «непобедимости армянской армии», продемонстрировало всю фальшь термина «замороженный» в применении к карабахскому конфликту. Это поражение расшатало Армению, раскололо армянское общество и создало глубокую трещину в ее военно-политическом руководстве.

Убедительная победа Азербайджанской армии продемонстрировала всему мировому сообществу, что освобождение оккупированных территорий военным путем возможно, и что Азербайджан не намерен вести с руководителями Армении бесконечные «переговоры ради переговоров», показало, что наш народ и армия готовы к самопожертвованию во имя освобождения родных земель.

Воодушевленная успешной апрельской победой, Азербайджанская армия, спустя два года завоевала еще одну большую победу - в мае 2018 года Отдельная общевойсковая армия взяла под контроль село Гюннют и близлежащие территории…

«Молниеносная война», «четырехдневная война» - под такими определениями вошло в нашу историю начало апреля 2016 года - дни, которые, совершив коренной перелом в многолетнем конфликте, продемонстрировали стране-оккупанту и всему миру военную мощь Азербайджана.

Апрельские бои, продемонстрировав героизм азербайджанского народа и нашей Армии, стали славной дорогой, ведущей к Великой Победе.

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