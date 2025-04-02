Президент Ильхам Алиев: Я абсолютно уверен, что этот визит придаст новый позитивный импульс азербайджано-германским отношениям

Я абсолютно уверен, что этот визит придаст новый позитивный импульс нашим отношениям.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Результаты, достигнутые в экономической сфере, нас, естественно, воодушевляют, потому что в январе-феврале текущего года наш товарооборот увеличился почти в три раза», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ