В Баку прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь МИД Черногории Периша Кастратович провели 3 апреля встречу в Баку.

Об этом сообщает МИД АР.

В ходе встречи обсуждались нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, развитие отношений в двустороннем и многостороннем форматах, региональные и международные вопросы.

Стороны отметили важность расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, зеленой энергетики, туризма и т.д.

Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о постконфликтной ситуации в регионе, масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий и борьбе с минной угрозой.

Также черногорская сторона была проинформирована о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений. Отмечалось, что подписанию мирного соглашения препятствуют сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану.

В этот же день прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории.