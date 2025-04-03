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В Баку прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории

First News Media15:29 - Сегодня
В Баку прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь МИД Черногории Периша Кастратович провели 3 апреля встречу в Баку.

Об этом сообщает МИД АР.

В ходе встречи обсуждались нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, развитие отношений в двустороннем и многостороннем форматах, региональные и международные вопросы.

Стороны отметили важность расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, зеленой энергетики, туризма и т.д.

Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о постконфликтной ситуации в регионе, масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий и борьбе с минной угрозой.

Также черногорская сторона была проинформирована о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений. Отмечалось, что подписанию мирного соглашения препятствуют сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану.

В этот же день прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории.

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