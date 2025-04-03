Руководитель группы дружбы Венесуэла-Азербайджан посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, руководителем группы дружбы Венесуэла-Азербайджан Америкой Перес 3 апреля посетила Аллею почетного захоронения.

Делегация с глубоким уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Источник: АЗЕРТАДЖ