Баку призвал привлечь Иреван к ответственности за нарушение международного гуманитарного права

Официальный Баку призвал международное сообщество поддержать усилия Азербайджана по разминированию и привлечь Армению к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В сообщении отмечается, что 4 апреля - в Международный день информирования о минной опасности и содействия разминированию - важно напомнить об угрозе, исходящей от мин, на освобожденных территориях Азербайджана:

«В результате многолетней оккупации со стороны Армении с 2020 года жертвами мин стали 388 граждан Азербайджана. Загрязненные минами территории продолжают представлять угрозу для гражданского населения, мешают возвращению вынужденных переселенцев и замедляют восстановительные работы».

МИД отметил, что разминирование не может ждать: «Азербайджан решительно настроен обеспечить для своего народа безопасное и благополучное будущее, свободное от мин».