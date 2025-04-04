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Главы МИД Азербайджана и России обменялись письмами по случаю годовщины установления дипломатических отношений

First News Media15:40 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и России обменялись письмами по случаю годовщины установления дипломатических отношений

4 апреля исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

По этому случаю, министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и России Сергей Лавров обменялись поздравительными письмами.

МИД Азербайджана представляет текст письма, адресованного министром иностранных дел АР.

«Уважаемый Сергей Викторович,

Примите теплые поздравления в связи с 33-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

За прошедшие десятилетия двусторонние отношения между нашими странами, основанные на общих исторических ценностях, взаимном уважении и доверии, а также учитывающие интересы друг друга, успешно развивались и переросли из стратегического партнерства в союзническое взаимодействие.

Безусловно, регулярный политический диалог на высшем уровне, являясь важным фактором поступательного развития сотрудничества, всегда задавал тон всестороннему азербайджано-российскому взаимодействию.

Подписание 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии ознаменовало собой переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень и создало прочную основу для долгосрочного сотрудничества в самых различных областях.

На сегодняшний день, союзническое взаимодействие, характеризующееся интенсивными двусторонними контактами, продолжает плодотворно укрепляться. Наглядным примером являются устойчивый рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, а также успешное претворение в жизнь совместных проектов и инициатив. Особое место в двусторонней повестке дня занимают вопросы расширения культурно-гуманитарных связей и межрегиональная кооперация.

Несомненно, тесное сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств способствует укреплению союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Убежден, что азербайджано-российские отношения и далее будут всесторонне углубляться и наполняться новым содержанием в интересах наших государств и народов.

Прошу Вас, господин Министр, принять заверения в моем весьма высоком уважении».

В письме главы МИД России, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится:

«Уважаемый Джейхун Азизович,

Примите самые искренние поздравления по случаю 33-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

За прошедшие десятилетия основанные на вековых традициях дружбы и добрососедства многогранные связи между нашими странами поступательно укреплялись и продолжают развиваться в русле стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имеет сложившийся доверительный диалог Президентов России В.В.Путина и Азербайджана И.Г.Алиева.

Нацелены на продолжение слаженной работы по линии наших внешнеполитических ведомств. Убежден, что координация действий и взаимная поддержка на международных площадках, плодотворное сотрудничество в рамках СНГ и региональных форматов будут способствовать реализации взаимовыгодных договоренностей, работать на укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – счастья и благополучия».

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