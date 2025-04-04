Очередное признание Манукяна: Военнослужащие, проходившие службу на оккупированных территориях Азербайджана, направлялись Арменией за границу для обучения

На продолжившемся 4 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый — гражданин Армении, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны в звании генерал-майора Давид Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, заявил, что во время прохождения военной службы на некогда оккупированных территориях Азербайджана он был направлен Республикой Армения для получения образования в Военной академии имени Фрунзе в России.

Он также сообщил, что ряд офицеров, проходивших службу на оккупированных территориях, направлялись на обучение в другие страны. «Военнослужащих направляли учиться в Россию, США, Германию, Грецию. Этот процесс осуществлялся Министерством обороны Армении. Во время прохождения курсов за рубежом их зарплата также выплачивалась Министерством обороны Армении», — отметил он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ