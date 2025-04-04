МИД Азербайджана призвал Армению предоставить точную информацию о минах, установленных на ее территории

Азербайджан призвал армянскую сторону выполнить свои обязательства в области международных прав человека и гуманитарного права, а также предоставить точную информацию о массово заложенных минах на территории Азербайджана в период оккупации.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана на его аккаунте в "X"

Также отмечено, что в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций сделан важный шаг в направлении признания прав жертв мин.

«Азербайджан как настоящий соавтор приветствует принятие резолюции под названием "Влияние противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека" на 58-й сессии Совета по правам человека ООН», — говорится в сообщении.