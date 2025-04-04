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Член нашей диаспоры в Германии протестует против антиазербайджанского фильма

First News Media22:00 - Сегодня
Член нашей диаспоры в Германии протестует против антиазербайджанского фильма

Наш соотечественник, проживающий в Германии, эксперт по международному праву Асаф Аскер обратился с письмом к телеканалам ARD и ZDF в знак протеста против документального фильма против Азербайджана, подготовленного интернет-каналом этой страны DW Documentary.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он отметил, что в программе «Борьба Армении за землю и идентичность на Кавказе» был внедрен односторонний подход и использовано множество дезинформации со ссылкой на Армению и ее покровителей. Эксперт отметил, что подобные подходы могут привести к реактивации сепаратистов в тот момент, когда между двумя странами обсуждается мирный договор. Кроме того, он спросил, почему не упомянуты оккупация наших земель, Ходжалинский геноцид, более миллиона азербайджанцев, изгнанных из своих домов в результате Карабахской войны, и ущерб в 100 миллиардов долларов, нанесенный нашей стране.

Отметив, что освобождение международно признанных земель Азербайджана от армянского гнета основано на принципах справедливости, А. Аскер подчеркнул, что оккупирующей стороной однозначно является Армения.

В конце письма содержались требования извинений за показ фильма, демонстрирующего антиазербайджанскую позицию.

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