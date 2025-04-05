 Председатель Милли Меджлиса выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Председатель Милли Меджлиса выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи - ФОТО

First News Media17:05 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи - ФОТО

5 апреля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проведенном в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Узбекистане.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что третье координационное заседание АПА, проводимое под председательством Азербайджана под эгидой МПС. По словам спикера, подобные мероприятия вносят значительный вклад в дело углубления сотрудничества и координации по важным международным вопросам, касающимся взаимных интересов.

Напомнив о проведении 15-го Пленарного заседания АПА на тему «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии», состоявшегося 18-20 февраля 2025 года в Баку, Сахиба Гафарова отметила, что мероприятие, в котором приняли участие представители 27 государств и 7 международных организаций, предоставило ценную возможность для обмена мнениями по различным вопросам, представляющим общий интерес и связанным с развитием сотрудничества внутри организации, а также с региональными и международными процессами.

В своем выступлении спикер Милли Меджлиса также говорила о приоритетах, выдвинутых во время председательства Азербайджана. Эти приоритеты связаны с развитием институциональных возможностей АПА, расширением рядов структуры и повышением эффективности работысуществующих органов. Спикер отметила, что итоги 15-го заседания являются весьма обнадеживающими в этом контексте. Так, ряды организации расширились по итогам 15-го заседания, когда Консультативный совет Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь получил статус наблюдателя в Ассамблее. Одновременно, на том же заседании было достигнуто соглашение о принятии решения по формированию бюджета АПА, а это имеет большое значение с точки зрения укрепления Ассамблеи и повышения её действенности. По словам Сахибы Гафаровой, активизация работы Бюро АПА и проведение его заседаний на каждой встрече Постоянных комитетов помогает оперативно реагировать на потребности организации. В результате работы наших комитетов были приняты 29 резолюций, охватывающих политические, экономические, культурные, социальные, экологические и другие вопросы. Бакинская декларация отражает общую позицию участников по обсуждаемым вопросам.

Как затем отметила спикер Сахиба Гафарова, на 15-м заседании также активно обсуждалась роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии. «Все мы согласились с тем, что исключительно важны соблюдение международных норм и принципов, а также наличие эффективной и инклюзивной многосекторной системы, поскольку именно этого требует борьба с вызовами, противоречиями и напряжённостями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И в эпоху, когда платформы парламентского сотрудничества становятся всё более значимыми, Азиатская парламентская ассамблея выступает важной многосекторной структурой конструктивного диалога, сотрудничества и солидарности», - отметила С.Гафарова.

Подытоживая свое выступление, спикер Милли Меджлиса заявила, что проведение Координационного заседания АПА в рамках Ассамблеи ПАИ позволит направить внимание парламентариев на вопросы, представляющие взаимный интерес, а также мобилизовать наши ресурсы для достижения общих целей.

Поделиться:
121

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы регионального ...

Политика

В Минобороны АР обсудили оперативную обстановку на азербайджано-армянской ...

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Общество

В Суговушане еще 53 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Председатель Милли Меджлиса выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи - ФОТО

В Минобороны АР обсудили оперативную обстановку на азербайджано-армянской границе

Вышла в свет 142-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Обсуждено сотрудничество между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

МИД Азербайджана призвал Армению предоставить точную информацию о минах, установленных на ее территории

Президент Германия прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Кровавый март 1918-го. Сегодня День геноцида азербайджанцев

Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

Последние новости

Экс-глава МИД Германии Габриэль предложил принять Канаду в Евросоюз

Сегодня, 17:55

Эстония призывает лишить Венгрию права голоса в ЕС

Сегодня, 17:45

Назначен директор Государственного театра песни

Сегодня, 17:30

Стало известно о состоянии ребенка, отравившегося химическим раствором - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:15

Председатель Милли Меджлиса выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи - ФОТО

Сегодня, 17:05

В Минобороны АР обсудили оперативную обстановку на азербайджано-армянской границе

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы регионального сотрудничества

Сегодня, 16:35

Концепция развития Orqanik Naxçıvan будет готова к концу апреля

Сегодня, 16:30

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Сегодня, 16:25

Вышла в свет 142-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Сегодня, 16:10

В аэропорту Стамбула изъято почти полтонны наркотиков

Сегодня, 16:00

Пезешкиан уволил одного из вице-президентов Ирана

Сегодня, 15:35

ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

Сегодня, 15:25

В Академический государственный музыкальный театр назначен новый директор

Сегодня, 15:10

В Суговушане еще 53 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00

Телеканал Euronews рассказал о минной проблеме в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Прогноз погоды на воскресенье: В Баку ожидается до 27° тепла

Сегодня, 14:30

В центрах содержания нелегальных мигрантов выявлены ряд нарушений

Сегодня, 14:15

В Сумгайыте задержаны подозреваемые в серии краж ювелирных изделий

Сегодня, 14:00

Институт наследия Маршалла: Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с ANAMA

Сегодня, 13:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50