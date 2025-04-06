Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Кнессета Израиля

Находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Кнессета Израиля Амиром Оханой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем. Было доведено до внимания, что существует широкое сотрудничество, в частности, в торгово-экономической и энергетической сферах. Особо была отмечена исключительная роль визитов и встреч на высшем уровне в развитии двусторонних отношений.

В ходе беседы были высказаны мнения о вкладе законодательных органов в развитие связей между нашими странами. Отмечалось, что взаимные визиты и плодотворный диалог послужили дальнейшему углублению связей.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предоставила информацию о традициях толерантности и мультикультурализма, которые существуют в нашей стране и имеют прочную основу. По ее словам, наряду с представителями других общин в нашей стране представители еврейской общины также живут в обстановке мира, спокойствия и взаимопонимания. Между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторически дружеские отношения.

Также было доведено до внимания, что азербайджанская диаспора в Израиле и наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в этом государстве, вносят большой вклад в развитие связей между нашими странами.

Председатель Кнессета Израиля поблагодарил правительство Азербайджана за сохранение и развитие ценностей мира и сосуществования. Он выразил удовлетворение существующими связями между Израилем и Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.