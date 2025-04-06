На Ассамблее Межпарламентского Союза говорилось об успехах Азербайджана в социальной сфере - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на проходящей в столице Узбекистана городе Ташкент 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза, посвященной теме «Парламентские действия во имя социального развития и справедливости», предоставила широкую информацию о достижениях Азербайджана в области социальной политики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы парламента, Сахиба Гафарова довела до сведения, что согласно подходу нашего правительства, сильная экономическая база позволяет более эффективно реализовывать социальную политику. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана и принципы социальной справедливости для нас всегда имели значение».

По словам С. Гафаровой, снижение уровня безработицы и бедности до 5,5 проц является одним из важных достижений этой политики. Она сказала, что четыре пакета социальных реформ, принятые за последние пять лет, охватывают 40 проц населения - минимальная заработная плата увеличена в 2,7 раза, фонд оплаты труда увеличен в 2,6 раза, социальные пособия и пенсионные выплаты увеличены в 5 раз. Сегодня правительство Азербайджана привело свои национальные стратегии развития в соответствие с Целями устойчивого развития. Документ «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» определил создание динамичного и инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости, одним из пяти национальных приоритетов развития.

Председатель Милли Меджлиса также сообщила, что общие рамки социального развития определяются нашей Конституцией. В соответствии с этим подходом наш парламент принял основные законы, охватывающие различные сферы социального развития. Изменения в существующих законах также находятся в постоянном центре внимания, поскольку законодательство представляет собой динамичный и постоянно развивающийся процесс.