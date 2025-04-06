Спикер парламента Турции: Однополярного или двуполярного мира не будет

Человечество шаг за шагом приближается к новому миропорядку с доминированием многих центров силы.

Однополярного либо двуполярного мира не будет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш в беседе с журналистами, сопровождающими его в ходе поездки в Узбекистан.

По его мнению, одним из глобальных центров силы станет Китай. На подобную роль претендуют также Индия, Бразилия, Мексика, Турция, чей вес растет.

По его словам, действующая система международных отношений не в силах предотвращать витки экскалации. «Мировое сообщество скатывается к ситуации, при которой требования мироустройства являются лишь клочком бумаги. Механизмов принуждения нет», - сказал глава турецкого парламента.

Он отметил, что в арсенале сил, которые стремятся к напряженности, намного больше смертоносного оружия, чем было прежде. «Развернута активная фаза гонки вооружений. Предугадать, чем закончится процесс накапливания оружия нельзя», - констатировал Н. Куртулмуш.

Он привлек внимание к заявлениям Президента США Дональда Трампа о том, что ни Вашингтон, ни НАТО не будут нести нагрузку за безопасность Европы. «Тем самым, Европа останется за рамками уравнения», - указал он.

Спикер парламента Турции подчеркнул, что выходом из ситуации является демонстрация взаимной готовности к решению даже самых сложных вопросов путем диалога и дипломатии. «Турция с самого начала призывает к этому подходу. В период кризисов и напряженности, значимость тезисов Анкары возрастает», - отметил Н. Куртулмуш.