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Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы с семью медалями - ФОТО

First News Media23:55 - 06 / 04 / 2025
Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы с семью медалями - ФОТО

Завершился молодежный чемпионат Европы, проходивший в Познани (Польша).

Как передает Trend, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 2 серебряные медали.

Рамазан Ахмедов, вышедший на татами в весовой категории +100 кг, победил всех своих соперников и завоевал титул чемпиона. Сулейман Шукюров (-81 килограмм) и Тунджай Шамиль (-90 килограмм) завоевали серебряные медали.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Фарид Гараев (-60 килограммов) и Магомед Мусаев (-66 килограммов) завоевали золотые медали, а Нихад Мамишов (-66 килограммов) и Абиль Юсубов (-73 килограмма) – бронзовые.

Таким образом, сборная Азербайджана по дзюдо в составе 7 юношей-призеров завершила Кубок Европы на первом месте среди 23 стран в соревнованиях и на втором месте в общем зачете.

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