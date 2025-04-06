В турецком Самсуне пятеро погибли в тяжелом ДТП
На севере Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей погибли пять человек.
Об этом сообщило агентство İHA.
"В ужасной аварии, где столкнулись два автомобиля в Самсуне, погибли 5 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла 5 апреля в 23:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени – ред.) в районе Чершембе.
"Автомобиль <...>, следовавший из Самсуна в направлении [города] Орду, в результате потери управления водителем выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем <...>", – сообщило агентство.
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