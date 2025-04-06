В турецком Самсуне пятеро погибли в тяжелом ДТП

На севере Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей погибли пять человек.

Об этом сообщило агентство İHA.

"В ужасной аварии, где столкнулись два автомобиля в Самсуне, погибли 5 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 5 апреля в 23:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени – ред.) в районе Чершембе.

"Автомобиль <...>, следовавший из Самсуна в направлении [города] Орду, в результате потери управления водителем выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем <...>", – сообщило агентство.