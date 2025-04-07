Сахиба Гафарова переизбрана председателем парламентской сети ДН

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова вновь избрана председателем Парламентской сети Движения неприсоединения на очередной трехлетний срок.

Соответствующее решение было принято на четвертой конференции сети, которая прошла в столице Узбекистана Ташкенте.

Также было отмечено, что полномочия заместителей председателя будут продлены на следующий период.

В рамках конференции принята Ташкентская декларация, отражающая единую позицию парламентов - членов сети и содержащая ряд ключевых положений. В документе подчеркивается важность дальнейшего институционального развития сети, включая обеспечение работы бюро и постоянных комитетов, а также продолжение обсуждений по созданию ее штаб-квартиры.

Помимо этого, в документе выражена поддержка Бакинскому климатическому пакту и важным итогам COP29, а также праву на мирное, безопасное и достойное возвращение в свои дома насильственно перемещенных лиц из государств-участников Движения неприсоединения, включая западных азербайджанцев.