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Ферстаппен победил в Сузуке — первая победа в сезоне

First News Media16:22 - Сегодня
Ферстаппен победил в Сузуке — первая победа в сезоне

Третий этап чемпионата мира по «Формуле-1» - Гран-при Японии - запомнился уверенной победой Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull одержал свою первую победу в сезоне и 64-ю в карьере на трассе Сузука.

В свободных заездах в пятницу пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри продемонстрировали отличные результаты, но в квалификации Ферстаппен показал свое мастерство, завоевав поул-позицию. Это его четвертый подряд поул в Сузуке.

Поскольку обгоны на трассе Сузука сложны, квалификация считается наиболее важной частью уикенда. В этой сессии решающую роль играет мастерство пилота и его психологическая устойчивость. Под давлением оба пилота McLaren допустили ошибки, в то время как четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен в своем последнем круге, не совершив ни одной, завоевал 41-й поул в своей карьере. Стоит отметить, что последний раз Ферстаппен стартовал с поул-позиции на домашней гонке Red Bull в Австрии.

Одной из самых обсуждаемых тем среди СМИ и болельщиков, особенно японских, стало изменение состава пилотов в команде Red Bull. Лиам Лоусон был отправлен обратно после всего двух гонок, а японец Юки Цунода повышен в основной состав команды, что стало огромным подарком для местных болельщиков в Сузуке.

После старта в топ-10 не произошло значительных изменений. Из-за слабого сцепления шин на трассе пилоты действовали осторожно. Во время гонки стратегические пит-стопы не изменили расстановку сил. Ферстаппен, сохранив лидерство, не дал шансов своим соперникам.

Для пилотов McLaren Норриса и Пиастри гонка окончилась на подиуме. Шарль Леклер из Ferrari финишировал четвертым, а пилоты Mercedes Джордж Рассел и Кими Антонелли завершили гонку, удержав свои позиции.

Единственный обгон в гонке совершил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который обогнал дебютанта Айзека Хэджера (Racing Bulls). Алекс Элбон (Williams) и Оливер Берман (Haas) замкнули первую десятку.

Теперь чемпионат готовится к следующему этапу — вечерней гонке в Бахрейне.

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