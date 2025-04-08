О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях.

7 апреля в ходе процесса подсудимый Давид Бабаян, отвечая на вопрос государственного обвинителя, признался, что был против интеграции в азербайджанское общество карабахских армян.

«Интеграция была невозможна», - сказал он, отметив, что против интеграции выступали и другие обвиняемые - Араик Арутюнян, Рубен Варданян, а также иные «должностные лица» сепаратистского режима.

И здесь вспоминается, как в свое время Роберт Кочарян выдвинул тезис, который стал основой для формирования определенной политической и идеологической линии в отношении Азербайджана. Он заявил, что «азербайджанский и армянский народы несовместимы, и это препятствует любой идее мирного сосуществования и интеграции».

Данное утверждение имело не только политическое, но и культурное значение, ибо создавало образ «врага». Идеология «несовместимости» «опиралась» на множество исторических, религиозных и культурных различий между народами. Согласно этому взгляду, конфликт между Арменией и Азербайджаном был не просто территориальным, а глубоко цивилизационным и этническим, и эта пропасть была несоизмеримо глубока, и ее невозможно было преодолеть посредством мирных переговоров. Это убеждение поддерживалось высокопрофильными армянскими политиками.

Тезис о «несовместимости двух народов» также подкреплялся аргументами о том, что армянская нация на протяжении истории пережила многие трагедии и вынуждена защищать свою идентичность на всех фронтах, включая военные действия, территориальные претензии и политические права. В этом контексте мирное сосуществование с азербайджанцами рассматривалось как невозможное, поскольку подвергало бы опасности армянскую идентичность и ее существование.

Лежащая в основе тезиса Кочаряна идеология не нова и уходит своими корнями в учение известного армянского идеолога нацизма Гарегина Нжде.

Лидер армянских националистических движений начала XX века Нжде стал символом армянского национализма. Он активно пропагандировал идеи о том, что армянский народ является исключительным и должен быть преобладающим в регионе, а другие народы, в том числе азербайджанцы, должны быть подчинены или ликвидированы. Его идеи о национальной исключительности включали в себя элементы, схожие с нацистской теорией расового превосходства, где армяне считались «высшей» нацией.

Влияние идей Нжде проявляется не только в политике, но и в культурной идентичности. Армянский национализм на основе его учений рассматривает азербайджанцев как «врагов» и считает невозможным существование на одной территории с ними. Все это находит отклик в армянских школах, СМИ и политической риторике, продолжая разрушать любые попытки диалога и примирения между двумя народами.

Это учение оказало значительное влияние на политическое мышление в Армении в XX и XXI веках. Сегодня оно продолжает находить сторонников среди определенных кругов армянского общества, укрепляя националистические настроения и препятствуя любым попыткам мирного сосуществования с соседями. Одним из наиболее ярких примеров продолжения этой идеологии является отказ от интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, что находит поддержку среди некоторых политических элит Армении.

Однако, несмотря на это, Азербайджан предлагал армянам Карабаха остаться в своих домах, принять азербайджанское гражданство и стать частью азербайджанского общества, с обеспечением свободы вероисповедания, сохранения культурных традиций и права на использование армянского языка.

Такое предложение, по мнению азербайджанских властей, должно было позволить армянам не только сохранить свою идентичность, но и жить в условиях мира в Азербайджане, где они стали бы равноправными гражданами, имеющими все права.

В предложении Азербайджана также предусматривались гарантии для представителей армянской общины, что они не будут подвергаться преследованиям за свои прошлые действия в ходе конфликта, если согласятся на интеграцию.

Однако реакция армянской стороны на эти предложения была крайне негативной. «Руководство» так называемой «нкр» и контролируемые им армянские жители Карабаха отвергли возможность интеграции и предпочли покинуть территорию. Причины данного отказа не ограничивались только политическими и культурными соображениями - важным фактором был страх перед возможной ответственностью за военные преступления, совершенные в период оккупации азербайджанских территорий. И это не удивительно, поскольку имеется множество свидетельств о нарушении армянами международного гуманитарного права в период оккупации Карабаха. Азербайджанские власти не скрывали своего намерения привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления против мирного населения, включая геноцид и уничтожение культурного наследия.

Отказ от предложенной интеграции также можно объяснить психологической готовностью части армянского населения к сопротивлению азербайджанской власти, основанной на идеологических установках, поддерживающих идею «армянской исключительности». Многие предпочли переехать в третьи страны, где они не подлежали бы суду за свои действия, или вернуться в Армению, что подогревалось их уверенностью в том, что с ними поступят как с «жертвами агрессии».

Предложение Азербайджана о мирной интеграции армянского населения Карабаха столкнулось с глубоким сопротивлением, которое обусловлено поддержкой частью армянского общества основанной на нацистском учении Нжде и пропагандируемой армянскими политиками идеи о «несовместимости народов». И для достижения реального мира армянам необходимо отказаться от этой идеологии и научиться уважать права и свободы других народов.