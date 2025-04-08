 О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

First News Media09:37 - Сегодня
О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях.

7 апреля в ходе процесса подсудимый Давид Бабаян, отвечая на вопрос государственного обвинителя, признался, что был против интеграции в азербайджанское общество карабахских армян.

«Интеграция была невозможна», - сказал он, отметив, что против интеграции выступали и другие обвиняемые - Араик Арутюнян, Рубен Варданян, а также иные «должностные лица» сепаратистского режима.

И здесь вспоминается, как в свое время Роберт Кочарян выдвинул тезис, который стал основой для формирования определенной политической и идеологической линии в отношении Азербайджана. Он заявил, что «азербайджанский и армянский народы несовместимы, и это препятствует любой идее мирного сосуществования и интеграции».

Данное утверждение имело не только политическое, но и культурное значение, ибо создавало образ «врага». Идеология «несовместимости» «опиралась» на множество исторических, религиозных и культурных различий между народами. Согласно этому взгляду, конфликт между Арменией и Азербайджаном был не просто территориальным, а глубоко цивилизационным и этническим, и эта пропасть была несоизмеримо глубока, и ее невозможно было преодолеть посредством мирных переговоров. Это убеждение поддерживалось высокопрофильными армянскими политиками.

Тезис о «несовместимости двух народов» также подкреплялся аргументами о том, что армянская нация на протяжении истории пережила многие трагедии и вынуждена защищать свою идентичность на всех фронтах, включая военные действия, территориальные претензии и политические права. В этом контексте мирное сосуществование с азербайджанцами рассматривалось как невозможное, поскольку подвергало бы опасности армянскую идентичность и ее существование.

Лежащая в основе тезиса Кочаряна идеология не нова и уходит своими корнями в учение известного армянского идеолога нацизма Гарегина Нжде.

Лидер армянских националистических движений начала XX века Нжде стал символом армянского национализма. Он активно пропагандировал идеи о том, что армянский народ является исключительным и должен быть преобладающим в регионе, а другие народы, в том числе азербайджанцы, должны быть подчинены или ликвидированы. Его идеи о национальной исключительности включали в себя элементы, схожие с нацистской теорией расового превосходства, где армяне считались «высшей» нацией.

Влияние идей Нжде проявляется не только в политике, но и в культурной идентичности. Армянский национализм на основе его учений рассматривает азербайджанцев как «врагов» и считает невозможным существование на одной территории с ними. Все это находит отклик в армянских школах, СМИ и политической риторике, продолжая разрушать любые попытки диалога и примирения между двумя народами.

Это учение оказало значительное влияние на политическое мышление в Армении в XX и XXI веках. Сегодня оно продолжает находить сторонников среди определенных кругов армянского общества, укрепляя националистические настроения и препятствуя любым попыткам мирного сосуществования с соседями. Одним из наиболее ярких примеров продолжения этой идеологии является отказ от интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, что находит поддержку среди некоторых политических элит Армении.

Однако, несмотря на это, Азербайджан предлагал армянам Карабаха остаться в своих домах, принять азербайджанское гражданство и стать частью азербайджанского общества, с обеспечением свободы вероисповедания, сохранения культурных традиций и права на использование армянского языка.

Такое предложение, по мнению азербайджанских властей, должно было позволить армянам не только сохранить свою идентичность, но и жить в условиях мира в Азербайджане, где они стали бы равноправными гражданами, имеющими все права.

В предложении Азербайджана также предусматривались гарантии для представителей армянской общины, что они не будут подвергаться преследованиям за свои прошлые действия в ходе конфликта, если согласятся на интеграцию.

Однако реакция армянской стороны на эти предложения была крайне негативной. «Руководство» так называемой «нкр» и контролируемые им армянские жители Карабаха отвергли возможность интеграции и предпочли покинуть территорию. Причины данного отказа не ограничивались только политическими и культурными соображениями - важным фактором был страх перед возможной ответственностью за военные преступления, совершенные в период оккупации азербайджанских территорий. И это не удивительно, поскольку имеется множество свидетельств о нарушении армянами международного гуманитарного права в период оккупации Карабаха. Азербайджанские власти не скрывали своего намерения привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления против мирного населения, включая геноцид и уничтожение культурного наследия.

Отказ от предложенной интеграции также можно объяснить психологической готовностью части армянского населения к сопротивлению азербайджанской власти, основанной на идеологических установках, поддерживающих идею «армянской исключительности». Многие предпочли переехать в третьи страны, где они не подлежали бы суду за свои действия, или вернуться в Армению, что подогревалось их уверенностью в том, что с ними поступят как с «жертвами агрессии».

Предложение Азербайджана о мирной интеграции армянского населения Карабаха столкнулось с глубоким сопротивлением, которое обусловлено поддержкой частью армянского общества основанной на нацистском учении Нжде и пропагандируемой армянскими политиками идеи о «несовместимости народов». И для достижения реального мира армянам необходимо отказаться от этой идеологии и научиться уважать права и свободы других народов.

Поделиться:
185

Актуально

Точка зрения

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской ...

Мнение

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Политика

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Политика

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

Мнение

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской трагедии

Взрывоопасные пережитки войны: армянские мины продолжают убивать и калечить людей в Азербайджане

Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и Западом

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской трагедии

Политический процесс вместо демократии: Франция копирует американский сценарий

Муниципальные выборы в Армении и их итоги для Пашиняна

Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской музыки раскрывают настоящее лицо Армении

Последние новости

Вниманию водителей: За это нарушение предусмотрен штраф в размере 60 манатов

Сегодня, 10:55

В Баку ребенку провели операцию по извлечению инородного тела из легких - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Около 70 стран попросили США обсудить снижение тарифов

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 10:40

Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала возвращение общины Западного Азербайджана в родные края

Сегодня, 10:35

«Эрдоган очень сильный и умный человек»: Трамп заявил Нетаньяху, что президенту Турции удалось достичь того, чего никому не удавалось за 2000 лет

Сегодня, 10:30

В Гейчае на поминках обрушился балкон: Пострадали несколько человек

Сегодня, 10:25

Азербайджанский участник «Евровидения-2025» выступил на вокальной дуэли «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 10:21

Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

Сегодня, 10:15

Минкультуры инициирует обучение для педагогов, не прошедших аттестацию - ФОТО

Сегодня, 10:10

В Грузии без вести пропала 21-летняя азербайджанка - ВИДЕО

Сегодня, 10:02

Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа примут участие в непрямых переговорах

Сегодня, 10:01

Трамп хочет помирить Турцию и Израиль

Сегодня, 10:00

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

Сегодня, 09:43

О нацистской идеологии Нжде и идеи «несовместимости двух народов»

Сегодня, 09:37

Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Сегодня, 09:31

Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном

Сегодня, 08:45

Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской трагедии

Сегодня, 08:20

WP: Маск безуспешно просил Трампа пересмотреть ответные пошлины США

Сегодня, 08:15

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Сегодня, 00:02
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50