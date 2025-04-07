Ташкентская декларация: Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала право на возвращение Общины Западного Азербайджана на родные земли

Ташкентская декларация принята по итогам IV конференции Парламентской сети Движения неприсоединения 6 апреля в столице Узбекистана.

На конференции по теме «Чествование 70-летия Бандунгского духа: роль парламентов в поддержке Бандунгских принципов», председательствовала спикер Милли Меджлиса АР, председатель Парламентской сети Сахиба Гафарова.

В Декларации дана высокая оценка принципам Движения, его роли в поддержке мира и безопасности, содействии диалогу.

Также в документе приветствуются результаты COP29 в области борьбы с изменением климата.

Кроме того, Декларация поддерживает права народов, находящихся под колониальным правлением, призывает международное сообщество положить конец колониализму в соответствии с резолюциями ООН и положительно оценивает роль в этом «Бакинской инициативной группы».

Декларация также подчеркивает важность права на возвращение как одного из основополагающих прав человека и выражает поддержку безопасному, мирному и достойному возвращению всех общин, ставших беженцами, включая Общину Западного Азербайджана.