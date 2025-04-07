 Обнародована повестка очередного заседания парламента | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обнародована повестка очередного заседания парламента

First News Media21:20 - Сегодня
Обнародована повестка очередного заседания парламента

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 11 апреля.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О назначении М.А.Алиева судьёй Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

2. О назначении и освобождении от должности судей Апелляционного суда города Баку.

3. О назначении судей Апелляционного суда города Сумгайыт.

4. О назначении судей Апелляционного суда города Шеки.

5. О назначении и освобождении от должности судей Апелляционного суда города Ширван.

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, а также в законы «О социальном страховании», «Об охране здоровья населения», «О правах ребенка», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий государственных служащих», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О правах лиц с инвалидностью», «О присоединении к Конвенции о правах лиц с инвалидностью» и «О занятости» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О кредитных бюро» (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в Налоговый кодекс, а также в законы «О валютном регулировании», «О коммерческой тайне», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «О банках», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «Об услугах и системах платежей» (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении военной службы», утверждённое Законом Азербайджанской Республики номер 377-IQ от 3 октября 1997 года (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в законы «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 24 октября 2023 года номер 1007-VIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях».

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы «О защите прав потребителей», «О виноградарстве и виноделии», «Об лекарственных средствах» и «О рекламе» (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О социальной службе» (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О медиации» (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О ветеринарии» (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы «Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Закон «Об исполнении» (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О трудовых пенсиях» (первое чтение).

Поделиться:
106

Актуально

Xроника

Внесены изменения в «Положение о Межведомственной комиссии по защите ...

Общество

Давид Бабаян: Веб-сайты «структур» так называемого режима на оккупированных ...

Политика

ООН поддерживает Азербайджан в борьбе с минами

Политика

Джейхун Байрамов отбыл с визитом в ОАЭ

Политика

Обнародована повестка очередного заседания парламента

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

В Баку проводятся мероприятия в рамках программы НАТО

ООН поддерживает Азербайджан в борьбе с минами

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Администрация Президента Германии извинилась перед азербайджанской стороной

Член нашей диаспоры в Германии протестует против антиазербайджанского фильма

Азербайджан требует привлечь Армению к ответственности на фоне минных инцидентов

ВС Армении опять обстреляли азербайджанские позиции

Последние новости

Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - УКАЗ

Сегодня, 22:20

Движение поездов между станциями «28 Мая» и «Дарнагюль» бакинского метро будет приостановлено

Сегодня, 22:00

Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:40

Обнародована повестка очередного заседания парламента

Сегодня, 21:20

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

Сегодня, 21:05

Давид Бабаян: Веб-сайты «структур» так называемого режима на оккупированных территориях зарегистрированы армянским доменом «.am»

Сегодня, 20:45

Внесены изменения в «Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны» - УКАЗ

Сегодня, 20:30

Повышен возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности

Сегодня, 20:15

При Миннауки будут созданы 8 специализированных институтов и 2 новых научных учреждения

Сегодня, 20:00

Состоялись встречи с победителями четвертого конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 19:45

В Баку проводятся мероприятия в рамках программы НАТО

Сегодня, 19:30

ООН поддерживает Азербайджан в борьбе с минами

Сегодня, 19:15

Вынесен приговор военному эксперту Адаляту Вердиеву

Сегодня, 19:00

Азербайджанская фехтовальщица завоевала золотую медаль на Гимназиаде в Сербии - ФОТО

Сегодня, 18:45

Джейхун Байрамов отбыл с визитом в ОАЭ

Сегодня, 18:30

53 семьям, переселенным в Суговушан, вручены ключи от квартир - ФОТО

Сегодня, 18:15

Азербайджанские каратеисты завоевали 177 медалей на международном турнире в Баку

Сегодня, 18:05

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:55

За слив сточных вод в Каспий структура оштрафована на сумму 12 500 манатов

Сегодня, 17:47

Телеведущая обнаружила металлический предмет в халяльной колбасе - ВИДЕО

Сегодня, 17:37
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50