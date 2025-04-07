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Сегодня продолжится суд над обвиняемыми в военных преступлениях против народа Азербайджана

First News Media09:20 - Сегодня
Сегодня продолжится суд над обвиняемыми в военных преступлениях против народа Азербайджана

Сегодня, 7 апреля, продолжится судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Судебный процесс продолжится в Бакинском военном суде.

Отметим, что по фактам отдельных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной Арменией и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Эти лица - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашая Меликсета Владимири - обвиняются по статьям 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 102 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»), 103 («Геноцид»), 105 («Уничтожение населения»), 106 («Рабство»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 110 («Насильственное исчезновение людей»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 118 («Военный грабеж»), 120 («Умышленное убийство»), 192 («Незаконное предпринимательство»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма»), 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп») и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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