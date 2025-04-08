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Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за тарифную политику

First News Media14:15 - Сегодня
Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за тарифную политику

Кимбал Маск, родной брат главы Департамента по повышению эффективности правительства США Илона Маска, резко раскритиковал президента Дональда Трампа из-за его тарифной политики.

«Кто бы мог подумать, что Трамп на самом деле является президентом Америки, устанавливающим самые высокие налоги за последние поколения. Благодаря своей тарифной стратегии Трамп ввел структурный, постоянный налог для американского потребителя», - написал Кимбал Маск.

Он добавил, что даже если Трампу удастся за счет пошлин создать новые рабочие места, то цены в стране все равно останутся высокими. По его словам, налог на потребление останется «в форме более высоких цен», поскольку США не могут производить все.

«Налог на потребление также означает меньшее потребление. Что означает меньше рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к еще меньшему потреблению. А потом еще меньше рабочих мест. У Америки невероятные сильные стороны. Мы должны использовать эти сильные стороны, а не быть вынужденными играть на наших слабостях. То же самое и с остальным миром», - резюмировал Маск в соцсети Х, принадлежащей его брату.

Кимбал Маск является членом правления Tesla, Илон Маск - гендиректором. Братьев связывали тесные отношения. В 90-х они стали соучредителями технологического стартапа под названием Zip2, который придал импульс их бизнес-карьере. В прошлом году Кимбал Маск назвал себя зарегистрированным демократом.

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