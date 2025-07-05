 Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

First News Media15:20 - Сегодня
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

Турецкий лидер отметил, что рассматривает Зангезурский коридор не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции.

«Открытие Зангезурского коридора также поможет стратегическому развитию Среднего коридора. Турецкие товары будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспийское море, а товары из Европы в Китай начнут проходить через Турцию», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что хотя Армения изначально была против Зангезурского коридора, она демонстрирует более гибкий подход к участию в экономической интеграции: «Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран».

Источник: Report

Поделиться:
245

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Xроника

В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева

Политика

Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет окна возможностей в регионе

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Политика

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

Эрсин Татар: Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к ТРСК

Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет окна возможностей в регионе

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Москва о протесте Баку: Кремль сожалеет, но оправдывает действия силовиков

«Враг у ворот, и он из Лондона»: Очередной бред пропагандиста Соловьева - ВИДЕО

Баку вновь довел протест до российской стороны

Баку призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Последние новости

Может ли дошкольное образование быть обязательным?

Сегодня, 17:45

Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай - ФОТО

Сегодня, 17:30

В Португалии прошла церемония прощания с нападающим «Ливерпуля» Диогу Жотой - ФОТО

Сегодня, 17:10

В Мингячевире на реке столкнулись два катера, есть пострадавшие

Сегодня, 16:50

Пашинян настаивает: Армении необходима новая Конституция

Сегодня, 16:35

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

Сегодня, 16:20

В Париже вновь разрешили плавать в Сене - ФОТО

Сегодня, 16:10

В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева

Сегодня, 15:55

Эрсин Татар: Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к ТРСК

Сегодня, 15:40

Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Сегодня, 15:20

В мечети Джума Агдама впервые состоялась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО

Сегодня, 15:10

Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет окна возможностей в регионе

Сегодня, 15:00

Скончалась уборщица, которую сбил автобус два дня назад

Сегодня, 14:45

Эрдоган прокомментировал напряженность между Азербайджаном и Россией

Сегодня, 14:35

Шейх-уль-ислам: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура

Сегодня, 14:25

В Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины

Сегодня, 14:15

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Сегодня, 14:05

Министерство здравоохранения: По данным на 12.00 сдано 640,8 литра крови - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Telegraph: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам

Сегодня, 13:45

Аллахшукюр Пашазаде: Я шейхульислам народа-победителя и горжусь этим

Сегодня, 13:35
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45