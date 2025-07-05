Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

Турецкий лидер отметил, что рассматривает Зангезурский коридор не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции.

«Открытие Зангезурского коридора также поможет стратегическому развитию Среднего коридора. Турецкие товары будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспийское море, а товары из Европы в Китай начнут проходить через Турцию», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что хотя Армения изначально была против Зангезурского коридора, она демонстрирует более гибкий подход к участию в экономической интеграции: «Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран».

Источник: Report