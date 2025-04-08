Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Гидеон Саар провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД АР.

В ходе встречи главы МИД коснулись вопросов региональной и международной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная и глобальная ситуации.

Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах, отметив роль Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль.

Также было подчеркнуто значение укрепления обмена опытом в областях высоких технологий, здравоохранения и образования, подтверждена приверженность Азербайджана установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе норм международного права.

Израильская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях, усилиях по разминированию, а также о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.