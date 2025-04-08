Хафиз Пашаев: 44-дневная война завершила конфликт и открыла новую главу в истории Азербайджана

44-дневная война осени 2020 года завершила многолетний конфликт с Арменией и стала поворотным моментом в формировании новой национальной идентичности Азербайджана.

Об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на VII Политическом форуме ADA на тему «К новому мировому порядку», проходящем в Карабахском университете в Ханкенди.

Пашаев подчеркнул, что Карабах всегда занимал особое место в жизни Азербайджана: «Я хочу коснуться ряда вопросов, и на первом месте — Карабах. Этот вопрос был крайне важным и в годы моей работы послом в Вашингтоне. Несмотря на то, что дипломатическая служба в США — это большая честь, для меня лично это было также серьезное испытание. У дипломатов других стран почти не возникало проблем с Конгрессом, они даже не посещали его. У Азербайджана все было иначе. Главной проблемой оставался армяно-азербайджанский карабахский конфликт, и я проводил значительную часть своего времени именно в Конгрессе».

Ректор также рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в период дипломатической работы: «Ближе к концу своей миссии я начал осознавать, что некоторые усилия не приносят успеха. Каждый раз, когда удавалось донести правду до одного члена Конгресса, вскоре он покидал пост, и на его место приходил новый человек — все приходилось начинать с нуля. Я и представить не мог, что однажды мы решим этот вопрос таким образом и что это станет поводом для национальной гордости».

По словам Пашаева, победа в 44-дневной Отечественной войне стала переломным моментом: «Мы находимся в университете. Есть ли лучшее место, чем Ханкенди, чтобы начать новую эпоху? С каждым днем все больше людей будут приезжать сюда, чтобы увидеть, как возрождается этот край».

Источник: Report