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В Карабахском университете обсужден новый мировой порядок и ожидания от цифровой революции - ФОТО

First News Media18:50 - Сегодня
В Карабахском университете обсужден новый мировой порядок и ожидания от цифровой революции - ФОТО

Вторая панельная сессия, прошедшая в Карабахском университете в рамках VII Политического форума АДА, была посвящена теме «Новый мировой порядок: ожидания от экономической трансформации и цифровой революции».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, модератором панели выступил проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде.

В своем выступлении глава Международного финансового центра Астаны Ренат Бектуров рассказал о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Казахстаном. Он отметил, что две страны тесно сотрудничают в области энергетики, сельского хозяйства, логистики и других сферах. В настоящее время в этих областях реализуется ряд крупных проектов и это сотрудничество оказывает положительное влияние на экономическое развитие обеих стран. «Наши граждане также ожидают, что экономика будет вносить больший вклад в их повседневную жизнь и оказывать конкретную поддержку», - добавил Р. Бектуров.

Глава Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф выразил надежду на то, что в регионе в ближайшем будущем будет обеспечена стабильность. По его словам, стратегическое партнерство между Германией и Азербайджаном имеет большое значение и дальнейшее развитие этих отношений представляет взаимный интерес. «Хотя происходящие в мире процессы вызывают определенную обеспокоенность, именно в таких условиях укрепление сотрудничества между странами приобретает особое значение», - отметил У. Ункауф. Он также высоко оценил проведение Азербайджаном COP29, заявив, что это мероприятие внесло значительный вклад в климатическую политику и природоохранную деятельность страны.

Исследователь Института перспективных исследований Корвинуса в США Дэвид Голдман поделился своими мнениями об искусственном интеллекте и цифровизации. По его словам, искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда и бизнес-среду в следующем десятилетии или даже раньше. «Это один из главных вызовов, с которыми мы сталкиваемся и о котором нужно думать. Поэтому искусственный интеллект и цифровизация должны регулироваться таким образом, чтобы служить благосостоянию общества», - отметил эксперт.

Отметив, что Азербайджан является поставщиком газа в Европу, профессор Марика Караджианни из Университета Фракии имени Демокрита (Греция) подчеркнула непрерывное развитие и трансформацию нашей страны за последние годы.

В ходе дискуссий обсуждались вопросы экономической независимости, влияния технологий на глобальное распределение власти и подходы к устойчивому развитию.

Отметим, что в VII Политическом форуме АДА на тему «К новому миропорядку», организованном совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, принимают участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.

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