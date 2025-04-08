Восточный Зангезур и Нахчыван свяжет линия электропередачи через Иран

Будет построена линия электропередачи, соединяющая Восточный Зангезур с Нахчываном через территорию Иран.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече заместителя премьер-министра, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателя Комиссии с иранской стороны Фарзане Садег.

Была выражена уверенность, что строительство линии электропередачи, которая соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, не только будет способствовать обеспечению энергетической безопасности, но и внесет большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере электроэнергетики.