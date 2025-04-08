Робби Уильямс переболел болезнью пиратов 17-го века

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть, сообщает Mirror.

Артист уточнил, что в 2024 году он начал принимать препараты, подавляющие аппетит. В результате он перестал есть и не получал питательных веществ. Это привело к дефициту витамина С - у певца диагностировали цингу.

В разговоре с The Mirror Уильямс назвал ее “пиратской болезнью 17-го века”.

Певец также рассказал, что впервые за 10 лет его поразила депрессия, которую он также связал со своей диетой.

Он добавил, что “темные тучи теперь рассеялись”. Сейчас Робби Уильямс готовится к своему масштабному стадионному туру, который стартует 31 мая в Эдинбурге. Также концерты планируются в Лондоне, Манчестере, Бате и Ньюкасле.

Робби Уильямсу 51 год. Свою музыкальную карьеру он начал будучи подростком - в 16 лет создал группу Take That, для которой сам писал песни. Позднее он начал сольную карьеру, в 1997 году выпустил дебютный альбом. Популярность ему принес трек Angels, который в 2005 году был признан на премии Brit Awards лучшим за последние 25 лет.