Посол: Армения в период оккупации установила на азербайджанских землях cвыше 1,5 миллиона мин

Минный террор Армении против Азербайджана все еще продолжается. За прошедшие 8 дней на освобожденных от оккупации территориях было зафиксировано 4 минных инцидента. Это говорит о том, что минная политика, проводимая оккупантом более 30 лет, все еще продолжается.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на международной конференции «Западный Азербайджан: Право и справедливость на возвращение, геноцид и разминирование», которая прошла в Тбилиси.

Дипломат отметил, что в период оккупации вооруженные силы Армении систематически загрязняли азербайджанские земли минами. И теперь эти мины убивают наших граждан. С ноября 2020 года по настоящее время в результате взрыва мин погибли 70 и получили тяжелые ранения 311 человек.

Посол подчеркнул, что, по предварительным подсчетам, количество мин, заложенных Арменией на азербайджанских землях, превышает 1,5 миллиона. Азербайджан является 5-й страной в мире, наиболее загрязненной минами. Предполагается, что во время оккупации Армении на наших территориях было заминировано 1 миллион 166 тысяч 702 гектара территории. Из них 211 тысяч 800 гектаров подверглись высокому, а 954 тысячи 902 гектара - среднему уровню загрязнения. На данный момент разминировано более 140 тысяч гектаров. На работы по разминированию потрачены средства в размере 349,1 миллиона долларов, из которых только 16,1 миллиона долларов поступили из международных источников.

Дипломат довел до внимания, что для завершения разминирования в целом требуется 25 миллиардов долларов США. Предполагается, что эти работы можно будет завершить примерно за 30 лет.