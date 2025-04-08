Парламентская сеть Движения неприсоединения поддержала возвращение общины Западного Азербайджана в родные края

Достигнут очередной успех в деле получения международной поддержки в отношении права на возвращение западных азербайджанцев.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана (ОЗА).

Отмечается, что в декларации, принятой 6 апреля 2025 года на IV Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в столице Республики Узбекистан Ташкенте, выражена поддержка усилиям общины по мирному, безопасному и достойному возвращению в родные края.

«Решение Парламентской сети Движения неприсоединения еще раз демонстрирует приверженность движения, включая его Парламентскую сеть, Бандунгским принципам и признание возвращения в Западный Азербайджан как вопроса, служащего международному миру и справедливости. Община Западного Азербайджана выражает признательность Парламентской сети Движения неприсоединения и председательствующему в ней Милли Меджлису Азербайджанской Республики за справедливую позицию», - отмечается в заявлении ОЗА.

Источник: АЗЕРТАДЖ