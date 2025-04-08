 Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

First News Media23:40 - 08 / 04 / 2025
Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова входит в первую десятку на индивидуальном чемпионате Европы в Греции.

Как передает İdman.biz, в восьмом туре Мамедова сыграла вничью с соотечественницей Говхар Бейдуллаевой. В активе азербайджанской шахматистки 5,5 очков, и она располагается на десятой строчке. В то же время Говхар Бейдуллаева набрала пять очков и занимает 23-ю строчку.

По 4,5 очка среди азербайджанских шахматисток набрали Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова и Нармин Абдинова, которые занимают 59-е, 46-е и 51-е места соответственно.

После восьми туров единоличное лидерство на континентальном первенстве захватила Теодора Инжак (Сербия), набравшая семь очков.

Напомним, десять лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы на Родосе квалифицируются на Кубок мира.

Поделиться:
299

Актуально

Общество

Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались ...

Общество

Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного ...

Политика

Михаил Галузин встретился с Халафом Халафовым

Общество

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

Спорт

Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

Команда Азербайджана по таэквондо завоевала 6 медалей на Гимназиаде в Сербии - ФОТО

Два азербайджанских борца взяли бронзу чемпионата Европы в Словакии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал 25-ю медаль на Гимназиаде - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ферстаппен впервые в сезоне выиграл квалификацию в «Формуле-1»

В Баку состоялась церемония открытия турнира Гран-при по карате - ФОТО

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Моуринью дисквалифицирован на 3 матча в Турции

Последние новости

Испания теряет рынок США из-за пошлин Трампа

Сегодня, 00:00

Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

08 / 04 / 2025, 23:40

Вашингтон готов усилить санкции против Тегерана

08 / 04 / 2025, 23:20

Команда Азербайджана по таэквондо завоевала 6 медалей на Гимназиаде в Сербии - ФОТО

08 / 04 / 2025, 23:00

Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

08 / 04 / 2025, 22:40

Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались артиллерийским обстрелам – СУД НАД ВАРДАНЯНОМ - ФОТО

08 / 04 / 2025, 22:21

Макрон призвал Трампа пересмотреть пошлины на товары из ЕС

08 / 04 / 2025, 22:00

Посол: Армения в период оккупации установила на азербайджанских землях cвыше 1,5 миллиона мин

08 / 04 / 2025, 21:40

Два азербайджанских борца взяли бронзу чемпионата Европы в Словакии - ОБНОВЛЕНО

08 / 04 / 2025, 21:20

Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

08 / 04 / 2025, 21:00

Михаил Галузин встретился с Халафом Халафовым

08 / 04 / 2025, 20:45

В Азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой

08 / 04 / 2025, 20:30

Робби Уильямс переболел болезнью пиратов 17-го века

08 / 04 / 2025, 20:15

В двух столичных районах будет приостановлена подача газа

08 / 04 / 2025, 20:00

Кямран Алиев попрощался с Ханларом Велиевым - ФОТО

08 / 04 / 2025, 19:45

Восточный Зангезур и Нахчыван свяжет линия электропередачи через Иран

08 / 04 / 2025, 19:30

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

08 / 04 / 2025, 19:15

В Ханкенди обсуждены вопросы геополитических изменений и их влияние на региональный суверенитет - ФОТО

08 / 04 / 2025, 19:00

В Карабахском университете обсужден новый мировой порядок и ожидания от цифровой революции - ФОТО

08 / 04 / 2025, 18:50

В Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку»

08 / 04 / 2025, 18:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50