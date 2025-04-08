Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова входит в первую десятку на индивидуальном чемпионате Европы в Греции.

Как передает İdman.biz, в восьмом туре Мамедова сыграла вничью с соотечественницей Говхар Бейдуллаевой. В активе азербайджанской шахматистки 5,5 очков, и она располагается на десятой строчке. В то же время Говхар Бейдуллаева набрала пять очков и занимает 23-ю строчку.

По 4,5 очка среди азербайджанских шахматисток набрали Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова и Нармин Абдинова, которые занимают 59-е, 46-е и 51-е места соответственно.

После восьми туров единоличное лидерство на континентальном первенстве захватила Теодора Инжак (Сербия), набравшая семь очков.

Напомним, десять лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы на Родосе квалифицируются на Кубок мира.