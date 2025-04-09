Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан

Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме «К новому миропорядку», проходящем в Университете АДА, коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.

Глава государства в этой связи заявил: «Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства».

Источник: АЗЕРТАДЖ