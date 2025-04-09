Президент Азербайджана: Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение

Отношения с Грузией для нас имеют стратегическое значение. Наши народы связывают исторические узы.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Отметив, что Грузия и Азербайджан с самого начала обретения независимости демонстрируют дружбу, партнерство и высокий уровень взаимопонимания, глава государства сказал: «Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, и это именно наша заслуга».

Источник: АЗЕРТАДЖ