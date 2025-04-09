Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы активно работаем с китайскими компаниями

В настоящее время мы активно работаем с китайскими компаниями и приглашаем их стать нашими стратегическими партнерами в различных областях, особенно в сфере зеленой энергии.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Их компании являются нашими партнерами в производстве средств зеленого общественного транспорта. Новые автобусы будут запущены уже в этом году, а солнечные панели, которые устанавливаются в Азербайджане, производятся в Китае. В то же время мы также ведем переговоры с некоторыми китайскими компаниями о прямом инвестировании в сектор зеленой энергетики», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ