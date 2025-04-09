Глава Комитета министров СЕ: Приветствую каждый шаг на пути к миру между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга, председатель Комитета министров Совета Европы Ксавье Беттель приветствует каждый шаг на пути к миру между Азербайджаном и Арменией.

Об этом он заявил на начавшей свою работу весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Мы должны радоваться позитивным шагам в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Хотя этих успехов пока недостаточно, каждый шаг к миру важен для нас, и мы должны его поддерживать», - сказал Беттель.

Источник: Report