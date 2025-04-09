Президент: Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом

Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом», - подчеркнул глава государства.