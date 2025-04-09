Президент Азербайджана: К сожалению, оккупация Арменией территорий Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться

К сожалению, оккупация Арменией территорий Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион. У нас были все шансы для этого.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Однако агрессия, разруха и страдания азербайджанского народа не позволили этому случиться. Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил, - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя всего этого. Фактически, в результате оккупации и агрессии она лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей», - отметил глава государства.