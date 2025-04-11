Намик Алиев: «Непредоставление Азербайджану карт минных полей - высшая степень безнравственности!»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях продолжают гибнуть и становиться инвалидами люди.

Причина – армянский минный террор. Вопреки нормам международного права Республика Армения заминировала огромные территории в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана и отказывается предоставить подлинные карты минных полей.

Эта тема требует особого внимания, о ней должен писать и говорить каждый, кто может. Мировое сообщество должно знать, что после себя оставили оккупанты и не должно оставаться равнодушным к происходящему.

Сегодня поражает безразличное отношение к данной ситуации Международного Комитета Красного Креста. Было время, когда в мире эта организация воспринималась воистину как гуманитарная, у нее богатая история, полная добрых и благородных дел. Мне довелось по долгу службы в парламенте Азербайджана сотрудничать с этой организацией, а одним из наших совместных проектов был первый и единственный перевод, осуществленный мною и моим коллегой по Милли Меджлису Хафизом Бабаевым, на азербайджанский язык Женевских конвенций 1949 года. Перевод и издание были осуществлены в 1999 году к 50-летию принятия Конвенций. Наверное, это был пик сотрудничества МККК с Азербайджаном.

В последние годы сотрудники этой международной организации все чаще стали забывать о принципах этой НПО, заложенных выдающимся специалистом в области гуманитарного права Жаном Пикте. Мы помним о том, как во время и после 44-дневной войны МККК дискредитировал себя.

И вот сегодня – полное молчание и безразличие в отношении гибнущих от мин людей. А причина – только то, что они азербайджанцы.

Разминирование более одного миллиона мин, посеянных, в буквальном смысле слова, на азербайджанских землях, требует десятков лет времени, огромных финансовых и людских ресурсов. Непредоставление карт Азербайджану означает, что армяне желают гибели наших военнослужащих и мирных граждан, а значит, желают продолжения войны. Непредоставление Азербайджану карт минных полей, а равно предоставление ложных карт - высшая степень безнравственности! Против этого в самой Республике Армения, если там присутствует хоть капля демократии, должны поднять голос те, у кого еще осталось хоть немного совести, те, кто желает жить и выступает за установления прочного мира на Южном Кавказе.

Минные поля созданы вооруженными силами Армении. В период их пребывания на оккупированных территориях никто из их военнослужащих там не подорвался, а это значит, что якобы отсутствие карт минных полей - явная преступная ложь, свидетельствующая о бесчеловечности армянского фашизма. Без предоставления этих карт Азербайджану мы не можем идти им на уступки. Важно сделать вопрос непредоставления армянами карт минных полей предметом не просто внимания, а предметом обсуждения международных организаций, ведущих государств мира.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин (ППМ) и об их уничтожении (КЗПМ, Оттавская конвенция) признает автоматически взрывающиеся от прикосновения мины, мины-ловушки и другие подобные устройства запрещенными средствам ведения войны. Эта Конвенция была подписана 3 декабря 1997 г. в Оттаве и вступила в силу 1 марта 1999 г. Общее обязательство в соответствии с Конвенцией: никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. Это обязательство распространяется на все ситуации вооруженных конфликтов. Установленная противопехотная мина имеет неизбирательное действие и остается функциональной в течение долгого времени. Ранения, полученные в результате взрыва противопехотной мины, отличаются особой тяжестью. Назначение этого оружия - не только убивать, но и, что случается гораздо чаще, калечить на всю жизнь. Из-за мин большие участки территории становятся непригодными для использования.

Это коварная, подлая цель, которую преследуют армянские фашисты. Задача азербайджанского народа - не дать реализовать до конца эти устремления армянства. У нас еще есть надежда, что так думает не весь армянский народ. Мы должны помочь армянскому народу пройти путь покаяния.

Кстати, армянам следует знать интересный факт: в Уголовном кодексе Республики Армения в главе 33 "Преступления против мира и безопасности человечества" есть статья 387. Для начала приведу ее текст полностью:

"Статья 387. Применение запрещенных средств и методов ведения войны

1. Применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов - наказывается лишением свободы максимально на срок двадцать лет.

2. Применение или испытание оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Армения, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы (статья 387 изменена в соответствии с HO-143-N от 23 мая 2011 года)".

В соответствии с данной статьей Армения сама должна привлечь к уголовной ответственности тех, кто заминировал оккупированные территории Азербайджана и отказывается выдавать карты минных полей. И это, несмотря на то, что Республика Армения не присоединилась к Оттавской Конвенции 1997. Объясню почему.

В части первой статьи 387 предусмотрена ответственность за "Применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов", независимо от того, присоединилась ли Республика Армения к данному универсальному договору или нет. Законодатель вкладывает в эту статью именно такой смысл, исходя из гуманных соображений, так как есть общечеловеческие ценности, которые не должны зависеть от тех или иных политических решений или предпочтений. Именно поэтому в части второй этой же статьи он говорит о "Применении или испытании оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Армения", т.е. уже имеет ввиду договоры, к которым Республика Армения присоединилась.

Таким образом, военнослужащими ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджанской Республики совершены преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные частью первой статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения. Виновные должны понести заслуженное наказание, а Армения должна принять меры к тому, чтобы уменьшить преступные последствия совершенных деяний.

Жан Пикте писал: "Война не рвет все узы, соединяющие народы, она не может и не должна пытаться покончить со всеми духовными и материальными достижениями цивилизации, завоеванными с таким трудом".

У армянского народа есть шанс доказать, что фашизм - не их национальная идеология.