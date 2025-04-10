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Армения в очередной раз не выдерживает экзамен географией

First News Media09:44 - Сегодня
Армения в очередной раз не выдерживает экзамен географией

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

В Армении идут бурные дискуссии об участии Армении в транспортных маршрутах в векторе Восток-Запад. Поводом стало выступление главного комиссара ЕС Урсулы фон дер Ляйен в Самарканде, где она упомянула о том, что видение ЕС исходит из маршрутов, которые подразумевают открытие армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границы.

ЕС не обозначил Грузию как страну, которая может выполнять функцию в логистических коридорах. Хотя Грузия уже выполняет вместе с Азербайджаном данную функцию в нашем регионе и по теме нефти, и по газу, и по железной дороге, и по автомобильной дороге, и по линиям электропередач. В Армении открыто говорят и пишут, что ЕС не желает иметь отношения с нынешним правительством Грузии, и это звездный час для Армении, чтобы ЕС повлиял на Баку в вопросе разблокировки коммуникаций.

То есть, год назад Пашинян кичился тем, что подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Грузией. Строились планы о формировании новой оси в регионе… а тут, при первой же возможности, только после одного заявления главного комиссара ЕС, Армения сливает Грузию и выводит себя в роль «любимой жены товарища Сухова, то бишь ЕС» в регионе…

Вспомним и об отсутствии реакции МИД Армении по незаконным выборам в оккупированной Россией Абхазии в феврале и марте этого года. А как же поддержка территориальной целостности Грузии?! А где последовательность?! Или МИД Армении руководствуется ограничениями союзнических обязательств с Москвой?

Здесь дело и в Армении, но больше вопросов к ЕС… ЕС же поддерживал территориальную целостность Грузии и требовал этого от своих членов и союзников. Позиция Армении не вызывает вопросов?!

Президент Азербайджана ясно указал, что региональные процессы на Южном Кавказе - это не дело ЕС. Есть география, действующие инфраструктуры, и ЕС должен будет смириться с реальностью. Мечты еврочиновников останутся в подвешенном состоянии, Урсула фон дер Ляйен не Моисей и у нее нет посоха, которым она может стукнуть по морю и море раздвинется… Решать будет Баку, и с Баку нужно будет договариваться…

Армения в очередной раз демонстрирует пример противоречия с географией и реальностью, отсутствует хоть какой-то региональный подход. В итоге Армения остается проводником политики, которая противоречит интересам других стран региона. Раньше это была Россия, сейчас ЕС…

Президент Азербайджана также заявил о грузинских инициативах по мерам доверия между Азербайджаном и Арменией, на которые Баку уже дал согласие. Думается, что и это неспроста… Выдерживается региональный формат, подчеркивается роль и место Грузии. В этом предложении ощущается попытка вернуть Армению в региональный формат, так сказать, помочь правительству Пашиняна прийти к компромиссу со своей географией.

Источник: телеграм-канал mneniyefm

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