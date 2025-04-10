Премьер-министр ТРСК: От своего имени и имени всего народа Северного Кипра выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устел выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с заявлением о поддержке Турецкого Кипра.

Глава правительства ТРСК напомнил, что в Лефкоше на различных платформах заявляют о том, что отношения с Баку и Анкарой зиждятся на изречении «Одна нация, три государства».

«Слова Президента братского Азербайджана Ильхама Алиева о готовности к поддержке жителей Северного Кипра искренне обрадовали нас. ТРСК стремится занять достойное место на международной арене. Поддержка Турции и Азербайджана в этом направлении представляет для нас жизненную значимость», - отметил глава правительства.

По его словам, ТРСК продолжает решительную борьбу в вопросе отстаивания своих прав.

«От своего имени и имени всего народа Северного Кипра выражаю искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и его народу», - подчеркнул У. Устел.

Источник: АЗЕРТАДЖ