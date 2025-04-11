Недонаполеоновские планы Макрона: Новая Каледония не отступает

Пока Франция тонет в политическом кризисе, вопрос заморских территорий становится всё более острым.

На фоне ослабления власти Эммануэля Макрона, внимание вновь привлекает Новая Каледония — особенно после волнений, охвативших архипелаг в 2024 году. Несмотря на многолетние требования независимости и тяжелое колониальное наследие, Франция продолжает игнорировать права канаков — коренного народа островов. В 2025 году ситуация формально демонстрирует признаки сдвига, однако, зная политическую хитрость Макрона и колониальные традиции Франции, трудно всерьёз рассчитывать на светлое будущее для Новой Каледонии и других заморских территорий. Но чтобы понять нынешнюю напряжённость, нужно вернуться к истокам.

Приход к власти во Франции Франсуа Миттерана в 1981 году стал для канаков символом надежды. Уже в 1982 году левые силы стали большинством в Новой Каледонии, и год спустя начался первый цикл переговоров с официальным Парижом. Делегацию канаков тогда возглавлял легендарный Жан-Мари Тжибау.

Франция официально признала «врождённое и активное право канаков на независимость», и Тжибау немедленно призвал к проведению референдума — по аналогии с алжирским прецедентом 1962 года.

Осознавая чувствительность вопроса избирательного права, Тжибау предложил, чтобы голосовать могли лишь канаки и неканаки, родившиеся на острове. Это автоматически исключало из избирательного процесса граждан материковой Франции и иностранцев, недавно переселившихся на архипелаг. Однако лоялисты заблокировали переговорный процесс, и к концу 1983 года всё откатилось к исходной точке.

В 1984 году, осознав, что дипломатические усилия зашли в тупик, Тжибау и его соратники основали Канакский и социалистический фронт национального освобождения (НСФОК) и объявили бойкот местным выборам. Было создано Временное правительство канаков — стратегия борьбы все больше напоминала путь алжирских активистов в 1950-х годах.

К концу 1984 года напряжённость достигла пика. На одном из КПП белые переселенцы, родившиеся в Новой Каледонии, убили десять канаков. Начался период насилия, продолжавшийся четыре года: вооружённые столкновения, месть, этнические расправы, неспособность жандармерии контролировать ситуацию.

Кульминацией стало нападение на полицейский участок весной 1988 года — на фоне президентских выборов в материковой Франции. Тогда, почти 37 лет назад были убиты шесть жандармов, а ещё 26 взяты в заложники и спрятаны в пещере. Их освободили в результате жестокой операции: задержанных пытали, 20 активистов из числа канаков расстреляли, в том числе после сдачи, или оставляли умирать от ран.

Несмотря на официальную поддержку процесса деколонизации со стороны ООН, события 1988 года заставили стороны вернуться за стол переговоров. Результатом стали Матиньонские соглашения, предусматривавшие проведение референдума в течение следующих 10 лет. Этот путь продолжился в 1998 году с подписанием Нумейских соглашений, которые предоставили Новой Каледонии широкую автономию, признали канакскую идентичность, зафиксировали местное гражданство и отложили референдум о самоопределении на 20 лет.

Одновременно был «заморожен» избирательный орган: участие ограничили теми, кто проживал на архипелаге до соглашений, что помогло стабилизировать ситуацию.

В 2018 и 2020 годах прошли предусмотренные референдумы. Победу с минимальным перевесом одержали противники независимости. В 2021 году состоялся третий референдум, бойкотированный сторонниками независимости по ряду причин — от последствий пандемии коронавируса до политического недоверия французским властям. Результат был ожидаем: убедительная победа сторонников статуса-кво.

После этого Франция вынужденно инициировала новый переговорный процесс, направленный на выработку окончательного статуса архипелага. В 2023 году макронистское большинство внесло конституционный законопроект, фиксирующий роль Новой Каледонии в составе Французской Республики. Его обсуждение в парламенте вызвало новый виток кризиса в Новой Каледонии, вылившийся в майские беспорядки 2024 года.

По официальным данным, в ходе столкновений с жандармами погибли по меньшей мере 15 канаков, а ущерб превысил два миллиарда евро.

Сегодня многие канакские активисты уже одиннадцать месяцев находятся в заключении — за участие в протестах, за стремление к свободе. Разбросанные по тюрьмам Риома, Мюлуза и Бурже, они содержатся в одиночных камерах, за 17 000 километров от родных и близких. Несколько дней назад коллектив «Канакская солидарность» начал в Париже кампанию за освобождение семи политзаключённых.

И всё же, несмотря на репрессии и недоверие к Парижу, канаки продолжают диалог. С конца февраля НСФОК участвует в переговорах в Нумеа под эгидой министра заморских территорий Франции Мануэля Вальса. На втором раунде переговоров, с конца марта по начало апреля, Вальс представил сторонам проект соглашения, который должен стать основой будущего компромисса — «по возможности до конца апреля». Подробности документа не раскрываются, но известно, что он касается права на самоопределение, распределения полномочий, гражданства и местного самоуправления.

Переговоры между представителями Новой Каледонии и Франции, которые, к слову, продолжаются ежедневно в формате видеоконференции, прокомментировал и премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто, и я верю, что это возможно. Это имеет решающее значение для будущего каледонцев, и я убежден и уверен, что без соглашения такого рода территория не сможет восстановиться. Вопрос самоопределения, очевидно, является центральным и условия его осуществления находятся в центре проходящих дискуссий», — заявил премьер-министр Франции в ходе сессии вопросов и ответов в Сенате.

Во вторник НСФОК заявил, что отнесётся к предложенному проекту с осторожностью и проведёт 26 апреля съезд, чтобы решить, участвовать ли в третьем раунде.

Как сообщили французские СМИ, министр Вальс попросил канакских лидеров сохранить содержание проекта в тайне. Населению остаётся довольствоваться только совместной декларацией, в которой обозначены намерения продолжить переговоры 29 апреля. Будет ли достигнуто соглашение? История учит, что Макрон и его окружение неоднократно демонстрировали иное. А отпускать на свободу такую колонию, как Новая Каледония, в планы «Недонаполеона» точно не входит…