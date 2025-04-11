 Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном

First News Media14:45 - Сегодня
Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном

Армения открыта к обсуждению посредничества Грузии с Азербайджаном.

Об этом заявило министерство иностранных дел страны, комментируя заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о посреднической инициативе Грузии по укреплению доверия между Иреваном и Баку.

«Грузия регулярно выступает с инициативами, направленными на поиск точек соприкосновения. Армения высоко ценит эти усилия и, сохраняя конструктивный настрой, открыта к обсуждению возможных предложений», — сказали в МИД Армении, передают армянские СМИ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что в случае достижения договоренностей по конкретным инициативам об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее Президент Азербайджана сообщил, что грузинская сторона выступила с инициативами по налаживанию доверительных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В последнее время были определенные инициативы от наших грузинских друзей, на которые мы положительно отреагировали. Так что мы будем ждать позиции армянской стороны. Если это произойдет, то можно будет начать с небольших шагов, таких как взаимные визиты журналистов, представителей интеллигенции, может быть, совместные заседания по трансграничным рекам», - сказал глава государства на международном форуме на тему «К новому миропорядку» в университете АДА.

Поделиться:
45

Актуально

Xроника

В Анталье состоялась встреча Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Политика

Бакинская инициативная группа отвергает обвинения Парижа

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Общество

Трагическая случайность или закономерный итог? Хроника ДТП с «взлетевшим» такси

Политика

Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном

Бакинская инициативная группа отвергает обвинения Парижа

Иреван опроверг слухи о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве

Понятие азербайджанского жестового языка включено в законодательство

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

МИД Азербайджана призвал Армению предоставить точную информацию о минах, установленных на ее территории

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

Последние новости

Восемь столичных школьников показали максимальный результат на выпускных экзаменах – ФОТО

Сегодня, 14:50

Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном

Сегодня, 14:45

Azercell и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжают сотрудничество

Сегодня, 14:35

MİDA: Льготное жилье в основном приобрели военнослужащие, учителя и полицейские

Сегодня, 14:25

По делу об убийстве солдата в Нахчыване гособвинение запросило наказание для командира части

Сегодня, 14:20

Бакинская инициативная группа отвергает обвинения Парижа

Сегодня, 14:10

Ватиканская конференция и армянская истерика

Сегодня, 14:05

EMIN и Асия выпустили сингл «Тихий океан» - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 13:55

Трагическая случайность или закономерный итог? Хроника ДТП с «взлетевшим» такси

Сегодня, 13:50

В Дашкесанском районе на существующих памятниках установлены информационные доски

Сегодня, 13:40

Из Польши в Азербайджан доставлен объявленный в международный розыск гражданин Грузии

Сегодня, 13:35

Родственник водителя «Bolt» раскрыл предварительную причину «полета» машины

Сегодня, 13:20

Азербайджан вводит полный запрет на лампы накаливания

Сегодня, 13:08

Кобахидзе: Грузию призывали присоединиться к конфликту в Украине

Сегодня, 13:03

Раскрыты имена учеников и причина отравления в Товузской школе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

Иреван опроверг слухи о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве

Сегодня, 12:58

Уиткофф прилетел в Россию

Сегодня, 12:55

Понятие азербайджанского жестового языка включено в законодательство

Сегодня, 12:53

Прокуратура Азербайджана объявила в розыск руководителей двух компаний-экспортеров

Сегодня, 12:50
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50