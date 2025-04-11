Армения готова рассмотреть предложения Грузии по укреплению доверия с Азербайджаном

Армения открыта к обсуждению посредничества Грузии с Азербайджаном.

Об этом заявило министерство иностранных дел страны, комментируя заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о посреднической инициативе Грузии по укреплению доверия между Иреваном и Баку.

«Грузия регулярно выступает с инициативами, направленными на поиск точек соприкосновения. Армения высоко ценит эти усилия и, сохраняя конструктивный настрой, открыта к обсуждению возможных предложений», — сказали в МИД Армении, передают армянские СМИ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что в случае достижения договоренностей по конкретным инициативам об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее Президент Азербайджана сообщил, что грузинская сторона выступила с инициативами по налаживанию доверительных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В последнее время были определенные инициативы от наших грузинских друзей, на которые мы положительно отреагировали. Так что мы будем ждать позиции армянской стороны. Если это произойдет, то можно будет начать с небольших шагов, таких как взаимные визиты журналистов, представителей интеллигенции, может быть, совместные заседания по трансграничным рекам», - сказал глава государства на международном форуме на тему «К новому миропорядку» в университете АДА.