Пострадавшая из Ханкенди: Кочарян в нашем комбинате смазывал станки, а позже стал секретарем комсомола

На продолжившемся 11 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе пострадавшая Назейка Атакишиева дала показания и ответила на вопросы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Н. Атакишиева, родившаяся в 1954 году в городе Ханкенди и проживавшая там, рассказала, что отношение армян к азербайджанцам в Ханкенди не было хорошим, а с февраля 1988 года оно стало еще хуже.

По ее словам, она работала ткачихой на Карабахском шелковом комбинате, а Роберт Кочарян занимался смазкой станков на этом же предприятии. Позже он стал секретарем комсомола и одним из ключевых участников антиазербайджанского движения.

«С февраля 1988 года, когда мы выходили с работы, нас поджидали бородатые мужчины. Они были не из Ханкенди», - отметила пострадавшая.

Она также рассказала, что армяне забрасывали ее камнями и оскорбляли перед домом. «Они стучали в наши двери, обзывали нас, говорили - уходите отсюда, здесь будем жить мы», - сказала Н. Атакишиева.

Она также добавила, что в феврале 1988 года ее дом был разграблен и разрушен, семья была вынуждена уехать в Агдам.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.