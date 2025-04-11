ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу с Товузгалинского направления.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 10 апреля в 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сейряк Мешя Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.