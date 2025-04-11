ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу с Товузгалинского направления.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, 10 апреля в 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сейряк Мешя Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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