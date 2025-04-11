Гимназиада: Азербайджанские боксеры завоевали 14 медалей - ФОТО

В Сербии продолжаются соревнования по боксу в рамках Всемирных школьных спортивных игр (Гимназиада).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований, проходящих в городе Златибор, 13 спортсменов из Азербайджана поднялись на пьедестал почета.

Золотые медали завоевали: Нурлан Мусеибли (66 кг), Зиреддин Рустамли (70 кг), Мехран Расулов (75 кг), Юсиф Агакишиев (до 80 кг) и Айсан Мириева (46 кг).

Проигравшие в решающих поединках Амир Гасанов (48 кг), Сархан Хагвердиев (63 кг), Айша Мурадова (44 кг), Нурай Гафарова (48 кг) и Лейла Махмудлу (51 кг) завоевали серебряные медали.

Кязым Бахышов (42 кг), Юсиф Али (52 кг) и Азад Мамедли (44 кг) стали бронзовыми призерами.

Таким образом, количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана по боксу на Гимназиаде, достигло 14. Из них 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Ранее бронзовую медаль Гимназиады завоевал Нариман Али (54 кг).

В составе нашей сборной в финал вышли Кямаля Гасанова (54 кг), Бабек Абдуллаев (40 кг), Исмаил Асланлы (50 кг) и Сабир Рустамов (57 кг).

Отметим, что в заключительный день соревнований в финальных боях примут участие 4 боксера и 3 женщины-боксера из Азербайджана.