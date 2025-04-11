 Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

First News Media22:35 - 11 / 04 / 2025
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился 11 апреля с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщили в МИД, на встрече обсуждались вопросы повестки текущего сотрудничества Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН, продолжение совместно реализуемых проектов, перспективы дальнейшего взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов отметил особую роль нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога. Было подчеркнуто значение вклада Азербайджана в межкультурный диалог в рамках Бакинского процесса и посредством других международных инициатив.

Министр также проинформировал противоположную сторону о региональной ситуации в постконфликтный период, мирных усилиях Азербайджана и мирном процессе с Арменией, а также о существующих препятствиях.

Верховный представитель Мигель Анхель Моратинос высоко оценил проводимую Азербайджаном на международном уровне активную и последовательную политику в сфере межкультурного диалога. Он подчеркнул важность дальнейшей реализации успешного сотрудничества Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН и выразил поддержку в вопросе продолжения совместных инициатив в будущем.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, включая содействие межкультурной солидарности перед лицом глобальных вызовов и перспективы совместных действий по борьбе с исламофобией.

Поделиться:
179

Актуально

Общество

Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении ...

Спорт

Азербайджанская шахматистка завоевала путевку на Кубок мира

Политика

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

Спорт

Азербайджанский борец победил соперника из Армении и вышел в финал ЧЕ

Политика

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Йемена Шайя Зиндани

Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с коллегой из ТРСК

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

Потерпевший из села Баганис-Айрым: Армяне убили моего 39-дневного ребенка

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Посол в РФ: Москва и Баку продолжают диалог по ситуации с Русским домом

Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

Европейский центр Азербайджана адресовал заявление к мировому сообществу и международным организациям в связи с днем просвещения по вопросам минной опасности

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Последние новости

Азербайджанская шахматистка завоевала путевку на Кубок мира

Сегодня, 00:10

Уиткофф: США готовы на компромиссы в переговорах с Ираном

Сегодня, 00:06

Путин провел встречу со спецпосланником Трампа - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

Трамп открыт для торговой сделки с КНР - Белый дом

11 / 04 / 2025, 23:40

В Нахчыване при пожаре в частном доме погиб человек

11 / 04 / 2025, 23:20

Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

11 / 04 / 2025, 23:00

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Йемена Шайя Зиндани

11 / 04 / 2025, 22:43

Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с коллегой из ТРСК

11 / 04 / 2025, 22:40

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

11 / 04 / 2025, 22:35

Гимназиада: Азербайджанские боксеры завоевали 14 медалей - ФОТО

11 / 04 / 2025, 22:20

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о рекламе

11 / 04 / 2025, 22:01

«Карабах» одержал очередную победу в Премьер-лиге

11 / 04 / 2025, 21:40

Гимназиада: В первый день соревнований по дзюдо азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали

11 / 04 / 2025, 21:20

Россия выдала Азербайджану четырех человек, находившихся в розыске

11 / 04 / 2025, 21:01

Обсуждены вопросы сотрудничества между прокуратурой Азербайджана и различными учреждениями ООН

11 / 04 / 2025, 20:45

Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

11 / 04 / 2025, 20:30

Азербайджанский борец победил соперника из Армении и вышел в финал ЧЕ

11 / 04 / 2025, 20:15

Ильхам Алиев встретился в Анталье с председателем Суверенного переходного совета Судана - ФОТО

11 / 04 / 2025, 20:00

В Баку пройдет Международный инвестиционный форум

11 / 04 / 2025, 19:45

Бакинский суд по тяжким преступлениям переезжает на новый адрес

11 / 04 / 2025, 19:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50