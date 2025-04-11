Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился 11 апреля с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщили в МИД, на встрече обсуждались вопросы повестки текущего сотрудничества Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН, продолжение совместно реализуемых проектов, перспективы дальнейшего взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов отметил особую роль нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога. Было подчеркнуто значение вклада Азербайджана в межкультурный диалог в рамках Бакинского процесса и посредством других международных инициатив.

Министр также проинформировал противоположную сторону о региональной ситуации в постконфликтный период, мирных усилиях Азербайджана и мирном процессе с Арменией, а также о существующих препятствиях.

Верховный представитель Мигель Анхель Моратинос высоко оценил проводимую Азербайджаном на международном уровне активную и последовательную политику в сфере межкультурного диалога. Он подчеркнул важность дальнейшей реализации успешного сотрудничества Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН и выразил поддержку в вопросе продолжения совместных инициатив в будущем.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, включая содействие межкультурной солидарности перед лицом глобальных вызовов и перспективы совместных действий по борьбе с исламофобией.